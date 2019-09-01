В Гонконге полиция задержала организаторов показа фильма о Революции Достоинства

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В пятницу, 30 августа, три лидера протестов в Гонконге были арестованы после того, как протестующие провели общегородской просмотр номинированного на «Оскар» документального фильма об украинской Революции Достоинства «Зима в огне».

Об этом сообщает Kyiv Post.

Документальный фильм о событиях 2013-2014 гг. показали на 40 различных площадках города.

«Мы вдохновлены документальным фильмом «Зима в огне» и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу», — сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.

Утром 30 августа организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен были поочередно задержаны полицией и увезены в неизвестном направлении.

Напомним, полиция Гонконга впервые как минимум один раз применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Напомним, в Гонконге более миллиона человек протестовали против законопроекта об экстрадиции, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая. Также закрылись порносайты Гонконга, призвав пользователей выйти на митинг.

Позже правительство Гонконга приостановило закон.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика