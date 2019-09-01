Фотограф провел выставку под водой, чтобы привлечь внимание к загрязнению океана

Фотограф Андреас Франке из Вены провел выставку своих снимков на затонувшем корабле «Генерал Ванденберг» у побережья Флориды, чтобы привлечь внимание к загрязнению океана.

Об этом со ссылкой на Designboom пишет Bird in flight.

Фотографии пробыли под водой три месяца, с мая по август, теперь их покажут в галерее. За это время снимки покрылись солью, водорослями и другими микроорганизмами.

Чтобы увидеть экспозицию, необходимо было опуститься на глубину от 40 до 50 метров. Для выставки Франке сделал 24 портрета людей, которые тонули в море пластика.