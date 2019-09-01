В Офисе Президента передумали переезжать с Банковой в Украинский дом

У Офиса президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве из-за необходимости делать ремонт, устанавливать специальную связь, а также из-за вопроса безопасности.

Об этом заявил глава ОП Андрей Богдан в эфире 1+1.

«Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное», — сказал он в интервью проекту «100 дней президента Украины», — сказал Богдан.

В свою очередь, первый помощник президента Украины Сергей Шефир выразил аналогичное мнение.

«Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно»,— заверил он.

Напомним, что Владимир Зеленский во время неформальной встречи с журналистами показал свой кабинет на Банковой и рассказал о планах сделать с этого здания музей, а саму Администрацию - перенести.