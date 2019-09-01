«Это будет громкая история, которая очень плохо закончится», - Зеленский заявил, что партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа

Президент Владимир Зеленский заявил, что пророссийская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа.

Об этом он сказал в интервью 1+1.

- Партия Медведчука - там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится, - сказал Зеленский.

Отметим, что в начале августа вышло совместное расследование The Insider, Bellingcat и BuzzFeed, которое касается финансирования пророссийской партии «Лига Севера» в Италии. В нем говорится, что советники лидера этой партии Маттео Сальвини регулярно летают в Москву и иногда возвращаются оттуда на частных самолетах. Журналисты намекали, что этими самолетами из России в Италию возят наличные деньги.

Медведчук до недавнего времени был единственным человеком в Украине, которому позволяли летать в Москву в обход запрета на прямое авиасообщение. Эти полеты были окончательно запрещены только весной 2019 года, после того как Медведчук начал возить с собой других пророссийских политиков для публичных встреч с лидерами РФ. В 2019 году Виктор Медведчук стал депутатом Верховной Рады.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.

Как известно, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».