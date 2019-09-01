«Я думаю, что он неправ», - Зеленский о Богдане, который в День Независимости был на свадьбе в Сен-Тропе

Президент Владимир Зеленский сказал, что глава его офиса Андрей Богдан был неправ, предпочтя свадьбу в Сен-Тропе официальным мероприятиям в Киеве на День Независимости Украины.

Об этом он сказал в интервью 1+1.

- Во-первых, что там было – Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей, - сказал Зеленский.

По его словам, президент позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.

- Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон? Да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ, - заявил он.

Напомним, что Богдан на День Независимости был на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук, которую праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое «пре-пати». Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал скандальный застройщик Андрей Вавриш, который в июне представил проект переноса офиса президента в «Украинский дом».