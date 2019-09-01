«Я еще учусь»: Народные депутаты «Слуги народа» не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА

Журналисты провели опрос среди новоизбранных народных депутатов от партии «Слуга народа», чтобы проверить, готовы ли они к своей работе.

Об этом сообщает «Bihus.Info».

Среди основных вопросов были: знают ли народные избранники, как расшифровывается АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), а также чем САП отличается от ГБР (Государственного бюро расследований).

Дерутат Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал:

- Я еще учусь, простите, но я не расшифрую.

Еще один депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также была незнакома.

Депутат Ольга Коваль также не смогла расшифровать аббревиатуру САП.

- Я слышала, но я боюсь ошибиться, — сказала она.

А Дмитрий Костюк, который хочет попасть в аграрный комитет Рады, не смог ответить, сколько квадратных метров земли в 1 гектаре.

- А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второй, потом третий, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать, — сказал он.

Не смогла расшифровать аббревиатуру АРМА также депутат Алина Загоруйко. Однако она знала, чем отличается САП и ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ.

Напомним, новоизбранный депутат от «Слуги народа», основатель клиники «Борис» и внештатный советник Президента Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.