Мариупольский морпорт купил внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» за почти ₴1,4 миллиона

ГП «Мариупольский морской торговый порт» 21 августа по результатам тендера заказало ООО «Восток автомир» и ООО «Автоцентр-Мариуполь» два легковых автомобиля на общую сумму 2 миллиона 170 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

Так, «Восток автомир» поставит внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» 4.0 Dual VVT-I по 1 миллиону 380 тысяч гривен. Автомобиль будет иметь подушки безопасности; защитные боковые шторки для второго ряда; климат-контроль с независимым регулированием температур зон водитель/пассажир.

В автосалонах «Toyota Land Cruiser Prado» в комплектации, которую приобрело госпредприятие, можно купить за 1 миллион 250 тысяч гривен.

На торгах единственным конкурентом «Восток автомир» Алексея Кравчуна было ООО «Фирма «Алмаз Мотор, ЛТД» Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше от победителя на 667 гривен. Фирмы не торговались во время аукциона.

«Автоцентр-Мариуполь» поставит «Skoda Superb Style» 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787 тысяч 500 гривен. Авто будет иметь двухзонную систему кондиционирования с электрорегулировкой и комбифильтром, задний парктроник с автоматическим торможением, обивку сидений из кожи, круиз-контроль и ограничитель скорости.

«Skoda Superb Style», которую приобрели портовики, продают за 780-801 тысячу гривен.

На торгах «Автоцентр-Мариуполь» конкурировало с ООО «Богдан-Авто Запорожье» из корпорации «Богдан» во главе с Олегом Гладковским, чье предложение было выше на 7 тысяч 300 гривен. Фирмы тоже не уменьшали цены в ходе аукциона.

«Автоцентр-Мариуполь» принадлежит Александру и Кристине Турий и Дмитрию Есину.

Напомним, что николаевская СБУ за миллион гривен купила два «Renault Duster» у фирмы экс-губернатора Мерикова.