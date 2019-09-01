Америка продолжит поддерживать Украину по вопросам безопасности, - вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.

Об этом он заявил в Варшаве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина.

По словам Пенса, США будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым.

- Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым, - сказал Пенс.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа.

- Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой, - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Администрация президента США приостановила оказание Украине военной помощи. Это произошло после поездки президента США Дональда Трампа на саммит «G7», где глава Белого дома попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу «Инициатива содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что выделенные деньги «используются наилучшим образом в интересах США».