«Для налаживания коммуникации»: Зеленский собрал руководство Рады, Кабмина и силовиков ОНЛАЙН

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, собрал на совещание руководство Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В то же время, как сообщил журналистам министр инфраструктуры Владислав Криклий, тема встречи - налаживание совместных планов и коммуникации.

- Тема этой встречи - это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что как президент за 100 дней отчитывался, так и мы должны тоже обрисовать «дорожную карту» для нашего правительства, - заявил он.

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12:31 Гончарук заявил, что Кабинет министров собрался за месяц перевести все госорганы на электронный документооборот.

- С 1 октября мы планируем отказаться от бумажного оборота, планируем запретить и отказаться от обмена между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичной. Она очень сложная, но я верю, что у нас все может выйти, - заявил он.

12:27 Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства.

- До конца месяца мы работаем над программой деятельности правительства, которую мы должны презентовать парламенту, - сказал он.

12:24 Экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства. По его словам, это основной ориентир для нового правительства Украины.

- Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%, - сказал он.

12:21 Встреча с президентом Владимиром Зеленским началась с того, что он объявил о начале строительства моста в Станице Луганской и поздравил с успехом правительственную группу, которая занималась этими вопросами. Он также поприветствовал представителей Кабмина и парламента и подчеркнул, что на сегодня у власти есть все для реализации ключевых реформ.

12:00 Криклий со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что правительство через месяц представит свой план действий.