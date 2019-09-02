Департамент защиты экономики Нацполиции ликвидируется, - премьер-министр Гончарук

Экономическое подразделение полиции ликвидируется.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ходе первого заседания обновленного правительства.

«Полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса. Конечно это такое первое решение, оно паллиативное, чтобы снять сразу напряжение. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент поддержит проект закона про создание специального органа, который будет заниматься не силовой, а экономической частью. Ждем симметричных действий от СБУ», — сказал Гончарук.

Напомним, ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции предложил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, единым органом по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями будет Служба финансовых расследований.