Первый вице-губернатор Бонь снова стал временным главой Николаевской ОГА

Первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь снова взял на себя функции и полномочия главы Николаевской ОГА.

Об этом он рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что 19 августа Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от исполнения обязанностей главы Николаевской ОГА.

Бонь рассказал, что после выхода из больничного он снова стал временно выполнять функции и полномочия главы Николаевской ОГА.

— Так или иначе кто-то же должен. Он снял временное выполнение – статус временно выполняющего обязанности. Но по закону при отсутствии главы администрации его функции берет на себя первый заместитель, - сказал Бонь.

Также чиновник отметил, что ждет назначения нового главы ОГА, а заявление об уходе напишет в первый же день.

Напомним, что, согласно статье 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях»: «В случае отсутствия председателя местной государственной администрации его функции и полномочия исполняет первый заместитель председателя, а в случае отсутствия последнего - один из заместителей председателя местной государственной администрации».

Как известно, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня. До этого сам Бонь заявлял, что не будет Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины. 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Во время визита в Николаев Зеленский предложил, чтобы ему подали список кандидатов на должность главы Николаевской ОГА. После этого о себе заявили два якобы кандидата на должность главы ОГА, но в Офисе Президента не подтвердили, действительно ли эти люди претендуют на такие полномочия.

Позже, 17 июля, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении и тот согласился сделать это. Также Зеленский тогда спросил у Боня, почему Николаев называют «бандитским городом».