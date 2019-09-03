Заседание ВР нового созыва: нардепы приступили к снятию неприкосновенности и рассмотрят ряд изменений в Конституцию

Во вторник, 3 сентября, депутаты попытаются принять во втором чтении и в целом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Для того, чтоб внести соответствующие изменения в Конституцию, депутатам необходимо набрать 300 голосов.

Утреннее пленарное заседание Второй сессии Верховной Рады IХ созыва начнется в 10:00, вечернее - в 16:00.

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11:00 Выступил представитель Зеленского в Конституционном суде. Сказал, что для принятия закона о снятии неприкосновенности есть все, в том числе выводы профильного комитета.

10:48 С трибуны Верховной Рады выступает Президент Украины Владимир Зеленский.

- Сначала хочу обратиться к Вадиму Рабиновичу. Сейчас рассматривается вопрос депутатской неприкосновенности, а не земельный вопрос. Уважаемые депутаты и украинцы. Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Потому что наши депутаты избрали вечный двигатель: сначала обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом люди забывают. Это работает 20 лет. Я хочу развеять сомнения. Депутаты не будут нести ответственность за политические решения и выступления. Но если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, он должен нести ответственность. Это законодательный орган. Испания, Австрия, Канада, США, Германия - это не полный список стран, где у парламентов нет иммунитета. Уважаемые депутаты, сделайте то, что вы обещали людям долгие годы. Снятия неприкосновенности хотят 90% украинцев. И я не советую вам проверять, сколько человек придут сюда завтра, если вы не снимете неприкосновенность, - сказал Зеленский.

10:47 Депутаты проголосовали за возможность работы сегодня после 18 часов. Предложение о продлении работы поддержали 317 парламентариев.

Отметим, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук отмечал ранее, что работа ВР может затянуться до 9 вечера.

10:36 Во фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде вошли пятеро депутатов, которые заменили своих коллег, перешедших в Кабинет министров. Об этом объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Это Анатолий Остапенко (директор юридической фирмы «Альфаюрконсалтинг»), Татьяна Цыба (пресс-секретарь «Слуги народа»), Иван Калаур (заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Тернопольского национального экономического университета), Юлия Гришина (профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Т. Шевченко) и Ольга Руденко (менеджер по маркетингу «Квартала 95»). Во фракцию «Слуги народа» теперь входят 252 депутата.

Фракция «Голоса» увеличилась до 20 человек за счет вхождения в нее Инны Совсун, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко.

Депутат Верховной Рады Сергей Ларин вошел во фракцию «Оппозиционной платформы За жизнь», ее численность увеличилась до 44 человек.

10:24 Спикер Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии второй сессии Рады.

- Вторую сессию ВРУ 9 созыва объявляю открытой, - заявил Разумков.

После исполнения государственного гимна спикер Дмитрий Разумков пригласил для принятия присяги народного депутата пятерых народных избранников, зарегистрированных вместо членов парламента, назначенных в правительство.

Фото: Левый берег Фото: Левый берег

10:13 В сессионном зале Рады согласно электронной регистрации присутствует 393 народных депутата. Также в зале присутствует президент Украины Владимир Зеленский, весь состав Кабмина и другие приглашенные гости.

09:58 Также в Раде сегодня могут поддержать комитет по вопросам правовой политики и направить в Конституционный суд семь законопроектов, касающихся изменений в Конституцию. Все они были поданы в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 29 августа, передает Лига.Новости:

- №1013 об отмене адвокатской монополии; - №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы; - №1015 о законодательной инициативе народа; - №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады; - №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы; - №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов; - №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Если Рада поддержит решение комитета, то КС рассмотрит соответствие этих законопроектов Конституции, и, в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.

Напомним, 29 августа на первом заседании ВР нардепы назначили новый Кабмин, глав ГПУ, СБУ и запустили снятие неприкосновенности