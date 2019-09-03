Кабмин утвердил свою новую организационную структуру, переименовав четыре министерства и создав два новых

Кабинет министров переименовал четыре министерства, утвердив свою новую структуру.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №829 от 2 сентября.

В частности правительство переименовало Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий.

Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министерство экологии и природных ресурсов Кабмин переименовал в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство по делам ветеранов стало Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Кабмин создал два новых министерства: Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления; Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и положив на него задачи и функции, ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.

Напомним, ранее сообщалось, что новый Кабмин будет проводить свои заседания в закрытом режиме.