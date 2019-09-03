Прокурора Николаевщины Тараса Дунаса назначили и.о. начальника кадрового департамента в ГПУ

Прокурора Николаевской области Тараса Дунаса назначили на должность исполняющего обязанности начальника Департамента кадровой работы и государственной службы Генеральной прокуратуры Украины.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили источники в Генеральной прокуратуре.

Как известно, еще 1 июля 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил личному составу прокуратуры Николаевской области нового руководителя, которым стал уроженец Львовской области Тарас Дунас.

Однако на официальном сайте Генеральной прокуратуры в Николаевской области в разделе «Назначения» информации о том, что Дунас заступил на должность и.о. начальника Департамента в ГПУ, нет.

Сейчас же временно исполнять обязанности прокурора области будет первый заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус.

Также о назначении Тараса Дунаса на должность в ГПУ сообщил в Facebook экс-прокурор Денис Андреев.

Как известно, Тарас Дунас был назначен прокурором Николаевской области в июле 2016 года. Стоит отметить, что за время работы прокуратуры Николаевщины под руководством Тараса Дунаса большое количество резонансных дел так и осталось нерасследованными, закрытыми, либо суд вынес оправдательный приговор.

Например, 23 ноября 2017 года Заводский районный суд Николаева оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко. В ходе судебного рассмотрения стало известно, что потерпевший написал заявление о требовании с него «отката» за 19 дней до назначения Шуличенко на вышеуказанную должность.

В начале октября 2017 года глава облпрокуратуры Дунас обещал, что вскоре передадут в суд производство относительно ОПГ «ветеринаров» с транснациональными связями. А 15 февраля в ходе совместной пресс-конференции силовых ведомств прокурор Николаевской области Тарас Дунас сообщил, что 75 томов «дела николаевских ветеринаров» переводят на азербайджанский язык, чтобы передать в суд. В то же время адвокаты подозреваемых в этом производстве заявляют, что «от транснациональной ОПГ осталась только взятка».

Кроме того, в начале 2018 года стало известно, что в полиции закрыли громкое «инсулиновое дело», в котором фигурировали экс-глава облздрава Маргагрита Капуста, вице-губернатор Оксана Янишевская. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас в свою очередь сложил всю вину на суд, который якобы «не дал возможности выйти на «материальные следы».

Помимо этого, начальник управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимир Корчагов, в кабинете которого провели обыск, не был задержан, поскольку прокуратура не легализовала доказательства, а о подозрении ему сообщили спустя месяц.

Справка

Дата рождения: 17 августа 1976

Родился 17 августа 1976 года в г. Городок Львовской области.

В 1998 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко.

06.1993 - 08.1993 - дорожный рабочий Городокского "Агрошляхбуд-32" Львовской области

08.1993 - 06.1998 - студент юридического факультета Львовского государственного университета имени Ивана Франко

02.1998 - 02.1999 - Стажер на вакантной должности помощника прокурора Галицкого района Львова

02.1999 - 07.1999 - помощник прокурора Галицкого района Львова

07.1999 - 05.2000 - старший помощник прокурора Галицкого района Львова

05.2000 - 11.2000 - старший помощник прокурора города Львова

11.2000 - 03.2001 - прокурор отдела надзора за исполнением законов спецподразделениями и другими государственными органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Львовской области

03.2001 - 08.2001 - заместитель начальника отдела надзора за исполнением законов спецподразделениями и другими государственными органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Львовской области

08.2001 - 05.2004 - прокурор Жовковского района Львовской области

05.2004 - 05.2014 - начальник управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Львовской области

05.2014 - 08.2014 - заместитель прокурора Львовской области.

С 13.08.2014 года - заместитель начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры Украины.

в 2015 году - начальник Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры Украины, кандидат на должность Антикоррупционного прокурора Украины.

Награжден нагрудными знаками «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» III степени, 2007 год, «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» II степени, 2009 год, «За безупречную службу в органах прокуратуры», 2013.