«Я тебе селезенку перебью»: Сестра экс-нардепа Надежды Савченко пригрозила бывшему министру транспорта

Сестра экс-нардепа Надежды Савченко Вера пригрозила бывшему министру транспорта Евгению Червоненко из-за скандала, произошедшего в эфире телеканала «112 Украина».

Соответствующий пост появился вчера на странице Веры в Facebook, передает "InfoResist".

«Ты еще раз свой грязный рот откроешь на мою мать, я тебе селезенку перебью. Обещаю. Тут Украина», — написала сестра экс-депутата.

Конфликт между Надеждой Савченко и Червоненко произошел во вторник, 27 августа, в эфире указанного канала. Она рассказывала, как компания «Мотор Сич» перешла в руки бывшего нардепа Вячеслава Богуславського.

«Вы украли, когда начали приватизацию. Вы были депутатами очень долгий созыв, пару каденций. Вы делали законы, по которым у нас теперь, по такому снежному кому, такие тарифы и теперь вы учите, как надо рулить экономикой. Вы врете! Всё», — раскритиковала Надежда Савченко экс-министра.

В ответ Червоненко оскорбил ее и покинул студию.

«Ну и дура ты. Самое страшное – безграмотные кухаркины дети. Самое страшное. Изучайте матчасть. Тьфу, бл*. Я с быдлом разговаривать не буду», — сказал он экс-нардепу и ушел.

Напомним, во время эфира на телеканале экс-нардеп от Партии регионов Богословская набросилась на бывшего министра транспорта.