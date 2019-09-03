Новый министр Бородянский заявил, что после смерти готов отдать свои органы больным для пересадки

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о готовности стать донором органов.

Видео с заявлением министра опубликовала на своей странице в Facebook основательница ГО «Всеукраинская платформа донорства «iDonor» Ирина Заславец.

Также он задал такой вопрос присутствующим на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций:

- Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы будем отдать свои органы, чтобы спасти других?

Вместе с министром руку подняли 21 человек из 24.

- Я бы мечтала о том, чтобы каждый из членов Кабинета министров Украины сказал то же самое, - заявила Заславец.

Напомним, 17 мая 2018 года Верховная Рада приняла закон, который позволит после смерти человека трансплантировать его органы. 20 июня его подписал Президент Петр Порошенко.

Роман Свиридов

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