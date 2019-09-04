В США сексуальный маньяк пытался стать полицейским – его исключили из академии и раскрыли дела, в которых он изначально был подозреваемым

В американском штате Джорджия 24-летний серийный насильник поступил академию полицейского управления округа Клейтон, но был разоблачен.

Об этом сообщает New York Post.

В академию Кеннет Томас Боуэн Третий поступил в 2018 году, но за опоздания и постоянную ложь его выгнали через несколько месяцев. Вскоре полицейские выяснили, что мужчина проходил в деле об одном сексуальном нападении в городке Джонсборо как возможный подозреваемый.

Всего в населенном пункте с 2015 года произошла серия из восьми похожих атак. После этого детективы нашли сходство между фотографией молодого человека и полицейскими зарисовками, а также связали татуировки Боуэна с имевшимися описаниями преступника и получили ордер на взятие ДНК. Анализ подтвердил его связь со всеми нападениями. Все восемь атак насильник совершил в радиусе трех километрах от дома. Мужчину арестовали в конце августа.

На данный момент ему предъявлены обвинения в семи изнасилованиях и одном эпизоде совершения насильственных действий сексуального характера.

Напомним, Ариэль Кастро, который похитил и в течение почти десяти лет насиловал и держал в заточении трех женщин в своем доме в городе Кливленд, приговорен судом штата Огайо к пожизненному заключению и тысяче лет тюрьмы.