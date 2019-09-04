Москаленко считает, что фирму депутата горсовета Шульгача надо проверить из-за того, что он выигрывает торги на содержание дорог

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что предприятие «Николаевавтодор», которым руководит депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач, необходимо проверить правоохранительным органам из-за того, что эта фирма все время побеждает в тендерах на содержание дорог.

Об этом она заявила в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По ее словам, в области хуже всего справляются с содержанием дорог, а виноваты в этом подрядчики, которые плохо выполняют свою работу.

— Фактически в Николаевской области наиболее плохое состояние обочин в Украине. Я по соседним областям езжу. Мы что, получаем меньше других денег на их содержание? Почему подрядчики не выполняют свои обязательства? Я считаю, что правоохранительные органы тоже должны обращать на это внимание. Этот вопрос будет поднят на ближайшей сессии и будет подготовлено соответствующее обращение к правоохранителям, - сказала Москаленко.

В связи с этим глава облсовета заявила, что фирму Сергея Шульгача надо проверить в правоохранительных органах, поскольку она все время побеждает в тендерах на содержание дорог города и области.

— У нас тендеры по содержанию обочин выигрывает один и тот же подрядчик. Как он может успеть использовать все деньги? Я считаю, что правоохранители должны на это обратить внимание. Не секрет, что сегодня эти работы выполняет фирма депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача («Николаевавтодор» - ПН). Как они успеют по всей области выполнить работы? – отметила Виктория Москаленко.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает внеочередную сессию на 10 сентября - на заседании будет обсуждаться плохое состояние дорог.