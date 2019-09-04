Верховный суд разрешил Минобороны засекретить получателей наградного оружия

Верховный суд Украины постановил, что данные о том, кого Министерство обороны награждает именным оружием, являются персональными и разглашению они не подлежат.

Об этом пишут «Украинские Новости».

СМИ обратилось в суд с требованием к Министерству обороны предоставить данные о том, кто получал наградное огнестрельное оружие, в том числе - из числа гражданских лиц, не имеющих отношения к деятельности министерства. Однако суды всех инстанций, включая Верховный, рассмотрев иск, заявили о том, что Минобороны может эти данные не предоставлять, так как они относятся к категории персональных.

Отмечается, что право не разглашать фамилии награждаемых суд установил только в отношении Минобороны, где огнестрельное оружие вручается согласно Дисциплинарному уставу, позволяющему награждать «военнослужащих и других лиц».

Применимо к другим ведомствам в судах различных инстанций использовалась другая формулировка: «государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием - это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством, и, поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен».

В частности, с такой формулировкой суды всех инстанций, вплоть до Высшего административного суда и Верховного суда - отказали в праве засекретить списки награжденных министру внутренних дел Арсену Авакову.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что журналисты рассказали, кому и за что Аваков «раздал» 2200 единиц наградного оружия.

Также ранее сообщалось о том, что Аваков подарил огнестрельное оружие 88 депутатам. За время управления министерством Арсен Аваков вручил более 1000 единиц наградного огнестрельного оружия. В том числе штурмовые винтовки, которые в приказах министерства назывались пистолетами.

Ранее также сообщалось, что экс-губернатор Николаевщины и два нардепа получили от своего однопартийца Авакова по пистолету «Форт».