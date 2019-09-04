Перед уходом экс-директор «Укроборонпрома» Букин «отцапал» оборонное предприятие, - СМИ

Бывший генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин за несколько недель до увольнения переписал устав оборонного гиганта «Укрспецэкспорт», практически выведя его из-под контроля Госконцерна.

Об этом говорится в сюжете BIHUS info.

«Новый устав позволяет «Укрспецэкспорту» очень эффективно «подмять» под себя еще шесть предприятий, и при этом очень эффективно «послать» сам «Укроборонпром». Юридически, не выходя с состава Концерна, свести к минимуму его влияние как регулятора», – отметила журналистка.

По ее словам, в новый устав внесли побольше прав и поменьше обязанностей и ответственности. Ранее гендиректор «Укрспецэкспорта» должен был согласовывать в ГК назначения всех должностей, теперь только своих заместителей. Главного бухгалтера, главу службы безопасности или главного юриста теперь будет выбирать «на свой вкус». При этом штатное расписание с Концерном теперь тоже согласовывать не нужно.

Кроме этого, Укрспецэкспорт практически получил финансовую автономию. Концерн больше не утверждает финплан спецэкспортера, только согласовывает, а кучу договоров, которые раньше должен был хотя бы согласовывать, Укрспецэкспорт теперь вообще может подписывать никого не спрашивая.

Также расширенные полномочия и критически суженную ответственность получил гендиректор предприятия.

Отметим, что согласно СМИ Букин фигурировал в скандале связанным с Гладковским о хищении средств на «Укроборонпроме».