Директор «Николаевкоммунтранс» Цизин уволился с должности - на его место назначили руководителя ЖЭКа «Бриз»

Директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин уволился со своей должности.

Данную информацию он подтвердил «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, так как 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок. Обязанности Андрея Цизина выполнял его первый заместитель Максим Дедусь.

По словам Андрея Цизина он уволился по собственному желанию с 6 августа. Теперь предприятие возглавляет бывший директор ЖЭКа «Бриз»Андрей Вецало.

В свою очередь, Андрей Вецало в своей декларации, как кандидат на должность директора КП «Николаевкоммунтранс» указал, что совместно с матерью владеет квартирой в Николаеве общей площадью 54,5 метров квадратных, на мать также зарегистрирован земельный участок 400 метров квадратных в поселке Зейчевское Витовского района, жена Андрея Вецало владеет квартирой в Никоалеве, площадью 70,4 квадратных метра. Также Андрей Вецало указал в своем имуществе машину «Opel Astra 0AHL48» 2008 года выпуска, а его мать владеет легковушкой «Citroen C4» 2006 года выпуска. На должности директора ЖЭКа Андрей Вецало за год заработал 205 тысяч 525 гривен, также он получил 100 гривен в качестве профсоюзных выплат. Его мать за год заработала 173 тысячи 919 гривен.

Напомним, как ранее сообщалось, в понедельник, 23 января, мэр Николаева Александр Сенкевич дал указание расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым. По словам городского головы, Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита на КП. После этого Сенкевич назначил временным директором КП киевлянина Андрея Цизина.

В то же время, сам Мостовой заявил, что его увольнение связано с желанием Николаевского городского головы Александра Сенкевича «подмять» под себя прибыльное предприятие.

Позже, Александр Сенкевич сообщал, что назначенный временным директором «Николаевкоммунтранса» Андрей Цизин не заинтересован в дальнейшей работе на КП. Однако, Цизин так и остался на предприятии.