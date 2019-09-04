«Увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и здоровье ребенка»: Глава Минздрава назвала приоритеты своей работы

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала приоритеты своей работы - увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости, здоровье ребенка.

Об этом она рассказала сегодня на пресс-конференции, передают «Лига.Новости».

По ее словам, приоритетами являются три ключевых блока: обеспечить работу экстренной медицинской помощи - маршрутизация, диспансеризация, наличие отделений интенсивного лечения; трансплантология - принятие соответствующего закона; доступная качественная высокотехнологическая медпомощь - сюда входит фармполитика, кадровая политика.

- Мы будем работать над увеличением продолжительности жизни. Люди в возрасте 55 лет имеют проблемы если не с давлением, то с сердцем. Мы должны работать над тем, чтобы такие проблемы начинались гораздо позже, человек жил дольше, - отметила она.

Ключевой будет и работа по росту рождаемости.

По ее словам, данные свидетельствуют о том, что за последние пять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Также в приоритете - здоровье ребенка и инклюзивность. Среди ближайших задач, по словам Скалецкой, подготовка порядка реагирования на инфекционные заболевания, поскольку нет централизованной, единой процедуры. Во-вторых, обеспечить вакцины для взрослых.

Среди первоочередных шагов - чтобы все население имело доступ к врачу первичного уровня, а не только 28 млн украинцев, подписавших договор с семейным врачом.

Будут затронуты и вопросы оплаты труда врачей, поскольку в отдельных медучреждениях, по ее данным, зарплата при возросшей нагрузке составляет по-прежнему 5000-6000 грн.

Напомним, на первом своем заседании 29 августа депутаты Верховная Рада Украины на первом заседании утвердили новый состав Кабмина. Детальнее о назначенных членах Кабинета министров можно почитать ЗДЕСЬ.