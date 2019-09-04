Президент Зеленский ветировал закон о создании реестра педофилов и принудительной химической кастрации

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

«Готовится на рассмотрение с вето президента», - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Как известно, 11 июля Верховная Рада поддержала создание реестра педофилов и химическую кастрацию. Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет. Кроме того, Рада намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607). Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

Отметим, позже исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун раскритиковала принятый Радой закон о химкастрации и назвала его популизмом со стороны Ляшко.