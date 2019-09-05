В Болгарии попросили Россию не называть приход Красной армии в 1944 году «освобождением» их страны

В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что «освобождение» страны в 1944 году принесло репрессии, подавление гражданского самосознания и ошибочное экономическое развитие, после чего просили дипломатов из России не употреблять этот «сомнительный исторический термин».

Об этом сообщает DW со ссылкой на текст заявления на сайте МИД Болгарии.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Болгарии обратилось в российское посольство в Софии с официальным заявлением, в котором попросило не употреблять «сомнительный исторический термин (освобождение)» в контексте прихода советских войск в 1944 году.

Поводом для обращения стала выставка Российского культурно-информационного центра «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», который должен открыться в Софии 9 сентября.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что штыки Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, подавления гражданского сознания, ошибочное экономическое развитие и оторванность от европейских стран», - говорится в заявлении.

Кроме того, «СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только пришло новое демократическое правительство, объявшее о прекращении связей с нацистской Германией», - напоминает МИД Болгарии.

Между тем посольство России в Болгарии сообщило на своей Facebook-странице, что «смущено» заявлением болгарского МИД.

«Выставка направлена ​​исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ», - написали российские дипломаты.

Как известно, в 2011 году Владимир Путин, пребывая на должности премьер министра РФ, заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского союза. В ответ на это тогдашний Президент Украины Петр Порошенко назвал оскорбительным заявление руководства Российской Федерации о том, что якобы Россия могла выиграть Великую Мировую Войну без Украины надругательством над памятью ветеранов.

Также напомним, что первого сентября, 2019 года, в очередную годовщину начала Второй мировой войны президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.