Печерский суд разрешил ГБР принудительно привести на допрос экс-главу НБУ Гонтареву, которая проживает в Лондоне

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований применить к бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает «Левый берег».

Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действуя с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что у органа предварительного расследования возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа 2019 года.

15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа.

При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала.

27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.

Напомним, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик рассказал журналистам, что ГПУ по делу Курченко объявила о подозрении экс-главе АП Ложкину, бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову.

В свою очередь, Гонтарева заявила, что не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.

Отметим, ранее сообщалось, что экс-главу НБУ Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.