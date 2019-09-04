Кабмин согласовал увольнение мэра Киева Кличко с должности главы КГГА

Новый Кабинем министров проголосовал за отставку мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

«Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли», - написал Лещенко.

Также информацию о увольнении Кличко подтвердил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности».

- Решение было принято, единственное пояснение - в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, то есть предыдущего. Решение было принято единогласно, ни один член правительства по этому вопросу не выступал и вопросов не задавал, - сказалГончаренко, передает «Левый берег».

Премьер-министр Алексей Геончарук подтвердил увольнение Кличка с должности главы КГГА.

- Лично я очень уважаю господина Кличко, он большой чемпион и человек, сделавший очень много для страны. Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, но формальной должности у этого человека нет, - сказал Гончарук.

По его словам, Кличко нуждается в сильном менеджере, который может сопротивляться таким людям, как Столар.

- У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. Если усилить господина Кличко сильным главой администрации, который был бы способен сопротивляться группам влияния, то это хорошо отразится на интересах рядовых киевлян, - сказал Гончарук.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели. В свою очередь в Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.