Кабинет министров назначил своего представителя в Верховной Раде

Кабинет министров назначил своего постоянного представителя в Верховной Раде. На эту должность определили народного депутата Ирину Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Отметим, нардеп Верещук прошла в Раду по списку партии «Слуга народа» под номером 29.

В 2010-2015 годах Верещук была мэром города Рава-Русская, а с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права. Также возглавляет ОО «Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога».

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение мэра Киева Кличко с должности главы КГГА.