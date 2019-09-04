Кличко назвал свое увольнение с должности главы КГГА «централизацией власти»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение Кабинета министров Украины о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом он сказал на брифинге.

В частности, он связал сегодняшнее решение Кабинета министров с «желанием партии власти возглавить мэрию».

- Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили, - отметил Кличко.

Мэр утверждает, что против него развернута «лживая кампания по дискредитации в одном из ведущих медиа».

- Кличко могут уволить только киевляне, — заявил Кличко.

Также Кличко считает, что следующие выборы в столице могут стать бессмысленными, если эти две должности разделят.

- Если будут досрочные выборы городского председателя, мы будем избирать человека, который ничего не решает? Для чего нам нужно выбирать городского председателя, если у него нет никаких полномочий? Вопрос: а зачем нам тогда выборы? - сказал мэр.

Несмотря на такую позицию, Кличко планирует принимать в них участие.

- У меня есть возможность жить в любой стране: Германии, Соединенных Штатах. Я знаю, что такое европейские ценности и европейские стандарты жизни. Большую часть жизни я провел там, я знаю об этом не с экранов телевизора, не из газет. И такие же стандарты я делаю в своем родном городе, потому что связываю с городом Киевом свое будущее и будущее своих детей. Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов, много изменений я должен реализовать, - сказал Кличко.

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение мэра Киева Кличко с должности главы КГГА.

Отметим, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели. В свою очередь в Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.