Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственность за незаконную добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2059 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины».

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает «РБК-Украина».

Законопроект определен главой государства как неотложный.

Итак, УК Украины Зеленский предлагает дополнить новой статьей 240-1 «Незаконная добыча янтаря».

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Так, в ней определено, что незаконная добыча янтаря наказывается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11 900 гривен до 51 тысячи) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Предлагается предусмотреть, что реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч таких минимумов (от 51 000 гривен до 170 тысяч гривен) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

«Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования», - говорится в тексте проекта.

Напомним, что ранее Зеленский во время совещания с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.