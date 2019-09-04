Зеленский ветировал и внес правки в закон о скаутах

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку в Верховную Раду закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт.

Изменения в статусе документа появились в его карточке на сайте парламента, передают.

Зеленский не подписал закон из-за несоответствия его положений Конституции. Объяснение содержится в пояснительной записке президента.

«Анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта — национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций», — говорится в комментрарии президента.

Президент считает, что определение законом Пласта как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, что противоречит принципам Конституции.

Зеленский также указал, что положения закона о механизмах государственной поддержки Пласта не согласуются с ч.2 ст. 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности.

Кроме того, закон не учитывает заложенный в Бюджетном кодексе Украины принцип самостоятельности бюджетной системы государства, по которому госбюджет и местные бюджеты являются самостоятельными при определении направлений использования бюджетных средств.

«Учитывая изложенное, не могу поддержать закон Украины „О государственном признании и поддержке Пласта — национальной скаутской организации Украины“ в предложенной редакции», — заявил президент.

Однако, учитывая весомый вклад украинского пластового движения в становление украинской государственности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.

Как писали авторы в пояснительной записке, типичная скаутская организация западной цивилизации (например, в США или Бельгии) охватывает своим членством 1-3% от всего общества соответствующей страны.

Они считают, что государственное признание и поддержка Пласта приведет не только к более динамичному развитию организации в Украине и мире, к формированию «десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов», но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения.

Напомним, Зеленский ветировал и внес правки в закон о создании реестра педофилов и принудительной химической кастрации.