Медреформа вторичного звена откладывается с января на апрель 2020 года, - глава Минздрава Скалецкая

Реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а как минимум с 1 апреля из-за бюджетного законодательства.

Об этом в ходе своей первой пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает «Левый берег».

Скалецкая рассказала, что она ознакомилась с уровнем готовности Национальной службы здоровья к запуску реформы.

По ее словам, проделана достаточно большая работа, но медицинские учреждения еще не до конца готовы к автономизации. Чтобы запустить в 2020 году вторичку полностью через НСЗУ, договора, согласно предусмотренному законодательством гарантированному пакету, еще не сделано достаточно много, рассказала министр. Полная готовность, по ее словам, ожидается к концу года.

Министр сообщила, что реформа будет запущена в том же виде, в каком ее планировал предыдущий Кабмин. В частности, будет сохранена пропорция 60 на 40, то есть с началом реформы больницы и учреждения вторичной медпомощи будут получать 60% от того финансирования, которое они имели раньше, а 40% — за предоставленные услуги. Пропорция будет постепенно меняться в сторону увеличения финансирования за предоставленные услуги.

По ее словам, реформа не сможет начаться 1 января, если только не будет изменено бюджетное законодательство. Поэтому министр прогнозирует, что запуск реформы состоится не раньше 1 апреля.

- Если запуск состоится, то не с 1 января, а минимум с 1 апреля, — сказала Скалецкая.

Напомним, ранее Скалецкая назвала приоритеты своей работы - увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости, здоровье ребенка.