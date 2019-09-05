Зеленский уволил замглавы АП времен Порошенко и назначил Богдану нового заместителя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Администрации президента Валерия Кондратюка.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

«Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины», – говорится в указе №652/2019.

Анна Коваленко Валерий Кондратюк

Другим указом №653/2019 президент назначил Анну Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

«Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины», – сказано в указе.

Справка:

Валерий Кондратюк – кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. В 1991 году Кондратюк закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В.Фрунзе, в 1996 году военно-дипломатическую академию МО Украины, киевский институт иностранных языков, академию Службы Безопасности Украины. Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб. Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.

В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины

Анна Коваленко – народный депутат от партии «Слуга народа». Была командиром сотни на Майдане, с началом войны – волонтером и консультантом Министерства обороны Украины.

Ранее Коваленко была советником трех министров обороны и министра информационной политики. С 2015 года была координатором общественного объединения Антикоррупционное движение Украины. В 2008-2013 годах Коваленко – журналист ТРК Радио Эра и телеканала СТБ. В 2014 году баллотировалась в парламент по округу №206 (Чернигов), однако заняла второе место. Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова награждена пистолетом Форт-17.