В Украине начинает работать Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начинает свою работу в четверг, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, дата запуска ВАКС была определена в мае текущего года на собрании судей Высшего антикоррупционного суда. Информация о начале работы ВАКС должна быть обнародована на веб-портале «Судебная власть» и в газете «Голос Украины».

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Кроме того, в распоряжение РБК-Украина попал документ, в котором говорится о том, что рассмотрение дел судом начнется в кратчайший технически возможный срок.

Напомним, главой Высшего антикоррупционного суда избрали экс-судью райсуда Харьковской области

Отметим, создание Антикоррупционного суда - одно из требований международных партнеров Украины для дальнейшего сотрудничества. Среди запланированных функций - расследования дел Национального антикоррупционного бюро по коррупции среди высокопоставленных чиновников. Среди других требований - повышение цен на газ для населения и создание рынка земли.