Сессия Николаевского горсовета: Депутаты собрались на «земельное» заседание ОНЛАЙН

В четверг, 5 сентября, в Николаевском городском совете проходит 54-е очередное заседание сессии, которое посвящено земельным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня 755 земельных вопросов, а также два текущих: «Об утверждении проекта землеустройства касательно организации и установления границ территории рекреационного назначения парка «Дружба», который ограничен дендропарком, проспектом Богоявленским, улицей Липовой и береговой зоной в Корабельном районе Николаева», второй вопрос посвящен переименованию Комплексной детско-юношеской спортшколы «Коммунаровец».

В зале ведется онлайн-трансляция:

Хронология событий снизу вверх:

11:19 Депутат Николаевского областного совета Владислав Невенчанный попросил, чтобы депутаты горсовета поддержали обращение к Кабмину и Президенту Владимиру Зеленскому о недопущении приватизации общественно важных предприятий. В частности, он отметил, что этот вопрос должны принимать народные депутаты, однако по его мнению нардепы от Николаевщины, которые прошли в парламент от партии "Слуга народа", не будут разбираться перед голосованием, поэтому и просит депутатов обратиться к центральной власти. Также он добавил, что такой же вопрос он вынесет на сессию Николаевского облсовета.

Депутат Олег Солтыс отметил, что выступает против приватизации таких предприятий, однако добавил, что облсовету лучше бы заняться состоянием дорог. Депутат Александр Гусев отметил, что в обращении необходимо уточнить против приватизации каких конкретно объектов выступают городская и областная власти.

11:11 29 депутатов зарегистрировалось на заседании. Стоит отметить, что заседание было назначено на 10:00, также на это время было назначено внеочередное заседание исполнительного комитета.