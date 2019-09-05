Медведчук снова поехал в Россию – выступил за снятие европейских санкций с РФ и планирует встретиться с Путиным

Кум президента РФ Виктор Медведчук поехал на экономический форум во Владивосток, где выступил за снятие санкций Евросоюза против страны-оккупанта.

Об этом пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

- Позиция нашей партии <...> - отказаться от европейских санкций в отношении России и рассчитывать на то, что Россия отменит контрсанкции. Вот в этом задача, - сказал глава политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя.

Кроме того, сегодня Медведчук собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.

Как известно, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».