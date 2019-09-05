«Имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь», - Зеленский объяснил, почему ветировал закон о химкастрации педофилов

Стали известны предложения президента Владимира Зеленского к ветированному им закону о наказании за педофилию.

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, президент наложил вето на закон о химической кастрации педофилов из-за угрозы их здоровью и жизни, а также из-за возможного незаконного вмешательства в личную жизнь при создании реестра таких преступников с обнародованием их персональных данных.

Так, Зеленский отмечает, что принятый Радой закон № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

«При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести в ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)», – говорится в предложениях.

Кроме того, Зеленский напомнил, что законодательство Украины запрещает обработку персональных данных об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни.

«Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию», – считает глава государства.

Также он сослался на нормы Европейского суда по правам человека, согласно которым разглашение персональной информации может иметь разрушительные последствия для частной и семейной жизни соответствующего лица и для его социального и профессионального положения, выставляя его на бесчестие и подвергая опасности изоляции.

«Учитывая приведенное, не могу согласиться с предусмотренным законом, который поступил на подпись, подходом о введении принудительной химической кастрации и созданием публичного реестра (педофилов) … Закон (№ 6449) не может быть подписан. Поэтому возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний», – говорится в предложениях.

11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Принятым законом устанавливается, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Напомним, Зеленский ветировал и внес правки в закон о создании реестра педофилов и принудительной химической кастрации.