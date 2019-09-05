Комиссия Николаевского облсовета по инфраструктуре признала состояние дорог в области критическим и хочет обратиться в Кабмин

В Николаевском областном совете признали критическим состояние областных дорог.

Об этом шла речь в четверг, 5 сентября, в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обсуждая вопрос о состоянии дорог в области, депутат Вадим Олабин предложил признать его критическим, при этом поинтересовавшись у представителей Службы автодорог, нужно ли объявлять чрезвычайной ситуацию по всем дорогам или определить конкретные участки.

— Выход был найден – это объявление чрезвычайной ситуации на территории Николаевской области по дорогам. На мой взгляд эти два господина были приглашены нами сюда, чтобы разобраться – во-первых, нужно ли объявлять чрезвычайную ситуацию по всем дорогам? Или мы должны урезать конкретно по участкам? – сказал Вадим Олабин.

Вадим Олабин Михаил Ганич

В свою очередь, заместитель руководителя Службы автомобильных дорог Михаил Ганич рассказал о том, что максимальный объем средств для обслуживания всего километража дорог составляет 910,6 миллионов гривен, а минимальный – 195 миллионов. При этом из государственного бюджета на содержание дорог было выделено 168,8 миллионов гривен.

— На 2019 год утверждено финансирование на эксплуатационное содержание дорог – 168,8 миллионов. Что является меньшим минимальной суммы на 27 миллионов гривен. При этом все межремонтные сроки по дорогам в два-три раза превышают нормативные, кроме одной дороги – Т-15-08, - сказал Михаил Ганич.

В ответ на это Олабин еще раз спросил, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию на всех дорогах, или на определенных участках. Ганич рассказал, что самые критические участки дорог находятся на трассах Н-11 «Николаев-Днепр», а также на Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

— Это участок дороги Н-11, на протяженность которой есть проектно-сметная документация. Непосредственно это граница Днепропетровской области – пгт Казанка – там 18 километров. Финансирования там нет, - сказал Ганич.

Татьяна Демченко Валерий Колесников

По его словам, в критическом состоянии находится 71,3 километра дороги Н-11, на ремонт которой необходимо 1 миллиард, 890,7 миллионов гривен.

— Н-14 – 13,8 км Воссиятское, Водяно-Лорино участок между ними, плюс еще один участок – 500 миллионов гривен, на следующий год остается протяженность 52, километра – 1 миллиард, 488 миллионов, - добавил Михаил Ганич.

В свою очередь, депутат Василий Жосан предложил не рассматривать дороги по участкам и признать критическими все направления в области.

— Это консолидирует депутатский корпус, потому что каждый будет биться за свой район. Давайте проголосуем принципиально за определение этой ситуации, - сказал Жосан.

В то же время, Вадим Олабин отметил, что комиссия, которая будет принимать решение о критическом состоянии дорог, будет требовать конкретики.

— Соберется уважаемая комиссия и скажет: «Ребята, как вы можете признать все, если тут хороший асфальт, а сюда вам дали 500 миллионов, а сюда еще что-нибудь». Так может мы признаем участки? – спросил Олабин.

Иван Кухта Сергей Сикорский

Депутат Иван Кухта, в свою очередь, заявил, что комиссия примет политическое решение. Глав комиссии, депутат Валерий Колесников, обратившись к представителям Службы автодорог, отметил, что состояние дорог плохое и предложил обратиться в Кабинет Министров Украины.

— Мы сделали несколько выездных заседаний комиссии. Честно, я не видел той победы, о которой говорит Служба автомобильных дорог. Мое предложение - проголосовать, что в Николаевской области все дороги находятся в критическом состоянии. И обратиться в Кабмин по срочному решению вопроса, - сказал Валерий Колесников.

Депутат Татьяна Демченко предложила не просить денег, а просить новых руководителей САД и облгосадминистрации. После фактически полуторачасового обсуждения вопросы депутаты проголосовали за признание критическим состояние дорог в области без определения участков.

Напомним, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко хочет, чтобы депутаты на ближайшей сессии признали состояние дороги Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» чрезвычайным, чтобы ее отремонтировали без тендера.