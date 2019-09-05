«Мы находимся в курсе дел», - глава МИД Нидерландов об освобождении боевика Цемаха, причастного к катастрофе MH17

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.

- Мы находимся в курсе дел, - сказал Блок.

Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

По его словам, последние сообщения из Киева «вызывают много вопросов».

Ранее в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.

Напомним, 5 сентября апелляционный суд выпустил из-под стражи боевика Цемаха, причастного к катастрофе MH17, которого хочет получить Россия.

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске. По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.