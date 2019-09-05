На «Николаевском облавтодоре» вновь сменился начальник – им стал Денис Харлан, который возглавлял районные филиалы

Денис Харлан Дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах.

Об этом стало известно в четверг, 4 сентября, в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Денис Харлан появился на комиссии и представил себя. По его словам, назначили его 1-го августа. До этого он работал в филиалах предприятия в Терновке и Варваровке.

— Ситуацию в «Облавтодоре» знаю изнутри и готов сотрудничать с депутатским корпусом, - сказал Харлан.

Стоит отметить, что с несколькими депутатами Денис Харлан сразу не нашел общий язык. Депутат Татьяна Демченко возмутилась, что Харлана позвали и не объяснили о том, что нужно подготовить на комиссию, а депутату Илье Резникову не понравился тон, в котором Денис Харлан разговаривает с членами комиссии.

— Вы у нас 48-й! Не у кого нам спросить, что было вчера. Не у кого, у вас система такая работает. Как только поднимается вопрос что-то спросить с вас, сразу вас меняют. Вы сидите здесь, не именно вы, а руководитель, и говорите: «Меня вчера не было». И вот не с кого спросить. А вы сейчас сидите, ухмыляетесь и в таком формате с нами разговариваете, - сказал Илья Резников.

В ответ на это Денис Харлан отметил, что разговаривает так, как с ним разговаривают депутаты.

Из открытых источников следует, что Денис Харлан является одним из бенефициаров ООО ПЕК «ИСТА» - фирмой, занимающейся предоставлением в аренду или эксплуатацию недвижимого имущества, а также садового сообщества «Энергетик».

Стоит отметить, что с 2016 года в ГП "Николаевский облавтодор" сменилось 9 начальников. Последнего - Александра Шевченко назначили 3 июля 2018 года. Начальник до него руководил предприятием три месяца.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.