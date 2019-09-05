В Офисе Президента выбрали «варяга» на пост главы Николаевской ОГА – ряд николаевских нардепов против

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В начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Офисе Президента.

По имеющейся у редакции информации, кандидатуру Стадника «протягивает» помощник Президента Зеленского Андрей Ермак. На сегодняшний вечер запланировано собеседование Александра Стадника с Владимиром Зеленским.

В то же время, как заявил в комментарии «Преступности.НЕТ» глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, ему об этом ничего неизвестно. Не знают об этом и в николаевском областном штабе «Слуги народа».

А николаевский нардеп Игорь Копытин в комментарии редакции сообщил о том, что ему стало известно об этой кандидатуре из средств массовой информации. При этом, кандидатурой Стадника он недоволен и собирается вместе со своими коллегами – Игорем Негулевским и Александром Гайду поднять этот вопрос на встрече с Владимиром Зеленским, которая запланирована на сегодняшний вечер.

Ранее Александр Стадник претендовал на кресло главы Одесской облгосадминистрации.

Напомним, что в ходе своего визита в Николаев в июле Президент Зеленский заявил, что у него еще нет кандидатов на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

— Найдите главу, напишите письмо – шортлист, отберите 5-7 человек. Хочу помочь. Дайте менеджера, – сказал Глава государства.

Также ранее сообщалось, что в Администрации Президента Владимира Зеленского ответили, что еще официально не определились с кандидатами на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Справка

Александр Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «правоведение».

Стадник работал слесарем по ремонту автомобилей, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия «АМГ — Украина», инспектором отдела охраны ООО Альфа-Щит», Киев и начальником охраны ООО «АМГ — Украина» Киев, юристом киевского ООО «Комильфо».

С 2012 года Александр Стадник работает в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя его должность - исполняющий обязанности главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году.