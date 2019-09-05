Пенсионный фонд обманывает пенсионеров, - глава «Укрпочты»

Сотрудники Пенсионного фонда Украины убеждают пенсионеров отказаться от услуг «Укрпочты».

Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор компании Игорь Смелянский.

«Я Вас очень прошу – прекратите вводить пенсионеров в заблуждение, что Вы не можете им повысить пенсии из-за оплаты услуг «Укрпочты». Вам должно быть стыдно за такие инструкции своим работникам», – написал он, обращаясь к главе правления Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

Смелянский добавил, что расходы Пенсионного фонда на собственные нужды за два года увеличились почти в два раза с 2,4 млрд грн в 2016 году до 4,4 млрд грн в 2018 году.

В то же время на YouTube-канале «Укрпочты» появилась запись разговора якобы пенсионерки с работником Пенсионного фонда, которая подтверждает слова Смелянского.

Напомним, в ноябре прошлого года в Кабмине согласились выделить Укрпочте дополнительно 500 миллионов гривен на доставку пенсий в села.