Не местный: Николаевские нардепы от «Слуги народа» недовольны кандидатурой Офиса Президента на должность главы ОГА

Игорь Копытин Николаевские народные депутаты Игорь Копытин, Александр Гайду и Игорь Негулевский недовольны кандидатурой Александра Стадника на пост главы Николаевской облгосадминистрации и хотят узнать, чем обусловлен выбор.

Об этом один из народных депутатов Игорь Копытин сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике.

Игорь Копытин сообщил, что узнал об этом со средств массовой информации и собирается задать вопрос по кандидатуре Стадника. В частности, нардепа не устраивает то, что Александр Стадник – не николаевец. Также Копытин высказался по поводу его декларации.

— Я недоволен им. Потому что этот человек из налоговой, посмотрите на его декларацию, я думаю, там все понятно будет. Если я не ошибаюсь, его хотели в Одессу поставить губернатором, он не прошел. К тому же он не николаевец. Хотелось бы увидеть николаевца в Николаеве, - сказал Игорь Копытин.

Говоря подробнее о декларации, Копытин отметил, что конкретно его не устраивает.

— Финансовое положение, отдых на Мальдивах, дома и все остальное... – отметил Копытин.

Он также добавил, что его мнение по поводу Александра Стадника поддерживают его коллеги – Александр Гайду и Игорь Негулевский.

Стоит отметить, что нардеп Артем Черноморов в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что узнал об Александре Стаднике за 10 минут до разговора, однако главный вопрос, который его волновал – не кандидатура главы ОГА, а время, когда его назначат. На вопрос о том, почему его не интересует кандидатура, если он имеет возможность о ней узнать, Артем Черноморов ответил, что не знает, как работа нардепа связанна с работой главы ОГА.

Напомним, что в ходе своего визита в Николаев в июле Президент Зеленский заявил, что у него еще нет кандидатов на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

Также ранее сообщалось, что в Администрации Президента Владимира Зеленского ответили, что еще официально не определились с кандидатами на должность главы Николаевской областной государственной администрации.