«Экономика, дороги, прожиточный минимум», - премьер Гончарук назвал свои главные задачи на посту

За время своей работы на посту премьер-министра Украины Алексей Гончарук хочет увидеть рост экономики страны на 7%, восстановить дороги и обеспечить украинцев высоким прожиточным минимумом.

Об этом он заявил в комментарии НВ, говоря о своих главных задачах на посту главы правительства.

По словам Гончарука, в первый год своей работы на посту премьер-министра он надеется увеличить рост ВВП на 5%. В последующие четыре года показатель должен возрасти минимум на 7%, что приведет к созданию миллиона рабочих мест в течение следующих 5 лет.

Новый глава правительства также намерен взяться за развитие инфраструктуры страны. В частности, Гончарук отметил необходимость восстановления 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пяти морских портов. Вместе с тем планируется обеспечить скоростной интернет на всей территории Украины.

Среди прочего Гончарук пообещал работать над увеличением прожиточного минимума. Премьер признал, что на сегодняшний размер прожиточного минимума выжить попросту невозможно. Планируется также уменьшение расходов на коммунальные услуги.

Своей четвертой задачей Гончарук назвал работу над экологическим вопросом. Кабмин планирует развивать возобновляемую энергетику и сокращать энергорасходы.

Премьер добавил, что с 2020 года начнется активная цифровизация страны. С 1 октября 2019 года правительство уже планирует отказаться от бумажного документообмена между государственными органами власти.

«До конца года 2019 года мы планируем завершить полную инвентаризацию страны», — резюмировал премьер-министр.

Напомним, ранее Скалецкая назвала приоритеты своей работы - увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости, здоровье ребенка.