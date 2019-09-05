«Это решение Президента и оно не обсуждается»: Зеленский - нардепам на вопрос о «варяге» в качестве главы Николаевской ОГА

На должность главы Николаевской областной государственной администрации будет назначен экс-налоговик Александр Стадник. Эту информацию подтвердил лично Президент Украины Владимир Зеленский, во время сегодняшнего общения с народными депутатами от фракции «Слуга народа».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно сразу от нескольких народных депутатов Украины, присутствовавших на встрече с участием Президента, руководства Офиса президента и членов правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что а начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике.

По словам собеседников «Преступности.НЕТ», один из николаевских народных депутатов во время общения спросил - правдива ли информация о назначении на должность главы Николаевской ОГА Александра Стадника, которая в последние дни появилась в СМИ? Ответ на этот вопрос был утвердительным.

«На реплику о целесообразности назначения «не местного» на такую ответственную должность, которая прозвучала из зала, Президент Владимир Зеленский ответил коротко и безапелляционно: "Это решение Президента и оно не обсуждается"», - сообщил один из собеседников издания, процитировав слова Президента.

Народные депутаты избранные по мажоритарным округам на Николаевщине

По имеющейся у редакции информации, кандидатуру Стадника «протягивает» первый помощник Президента Зеленского Андрей Ермак.

Кроме того, народным депутатам сообщили, что в будущем не будет никаких «субвенций народных депутатов», чтобы «не распылять» средства из Государственного бюджета и чтобы нардепы не подменяли собой исполнительную власть, а сосредоточились на «законотворчестве».

Напомним, что в ходе своего визита в Николаев в июле Президент Зеленский заявил, что у него еще нет кандидатов на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

Также ранее сообщалось, что в Администрации Президента Владимира Зеленского ответили, что еще официально не определились с кандидатами на должность главы Николаевской областной государственной администрации.