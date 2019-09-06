Спикер ВР Разумков заявил, что Раду не будут закрывать для журналистов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».
- У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами, - сказал Разумков.
Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме и отметил, что ни одна фракция не имеет таких намерений.
Председатель Рады не намерен ослаблять охранный режим в связи с продолжающимся конфликтом на Донбассе.
Напомним, ранее сообщалось, что новый Кабмин будет проводить свои заседания в закрытом режиме.