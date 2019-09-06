Спикер ВР Разумков заявил, что Раду не будут закрывать для журналистов

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

- У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами, - сказал Разумков.

Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме и отметил, что ни одна фракция не имеет таких намерений.

Председатель Рады не намерен ослаблять охранный режим в связи с продолжающимся конфликтом на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что новый Кабмин будет проводить свои заседания в закрытом режиме.

Роман Свиридов

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