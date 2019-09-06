Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьера Гончарука из-за долгов по коммуналке, - СМИ

Коммунальные предприятия Чернигова, где официально зарегистрирован недавно избранный глава правительства, несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Об этом пишет «Слідство.Інфо» со ссылкой на материалы судебных приказов Деснянского райсуда Чернигова.

Согласно документам, больше всего премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница задолжала за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7,8 тысяч гривень коммунальному предприятию «Облтеплокоммунэнерго».

Кроме этого, еще 4 тысячи гривень долга суд потребовал заплатить за услуги ЖЭКа — в 2011 и 2015 годах. Также более 1 тысячи гривень суд заставил заплатить премьеру и его родным в 2011 и 2014 году «Черниговгаза». Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривень. Оплатил премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

В комментарии журналистам премьер Алексей Гончарук ответил, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженностью, однако после этого перестал отвечать журналистам.

Напомним, Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа. До этого он работал заместителем руководителя Офиса президента. По образованию юрист Гончарук, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году Алексей Гончарук баллотировался в народные депутаты под №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов. Также он был внештатным советником экс-министра экологии Игоря Шевченко и первого вице-премьера Степана Кубива. В 2015 году Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Отметим, что согласно декларации Алексей Гончарук арендует квартиру в Киеве площадью 74 кв. м, а также зарегистрированный в квартире в Чернигове площадью 71 кв. м. Также премьер владеет автомобилем Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.