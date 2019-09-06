В Запорожье замглавы Офиса Президента представил нового председателя ОГА

Президент Владимир Зеленский 5 сентября назначил нового председателя Запорожской обладминистрации.

Об этом говорится в указе №659/2019.

Должность губернатора получил Виталий Туринок, владелец «Ровенского домостроительного комбината», который занимается производством железобетона и бетона. Перед назначением бизнес переписали на жену Туринка Галину.

Представление Туринка в Запорожском облсовете состоялось в пятницу, 6 сентября. На нем присутствовали руководители подразделений обладминистрации, депутаты совета, силовики и представители общественности.

- Запорожский край не должен оставаться без надежного руководителя. <...> Этот человек доказал свою способность быть современным, оперативным и взвешенным руководителем, - сказал на заседании первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Президент Владимир Зеленский не смог сам прибыть в Запорожье, так как, по словам замглавы ОПУ, «сейчас в активной фазе формирование правительства: он очень занят».

Предыдущий глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня. После этого врио губернатора была Элла Слепян, она освобождена от этих обязанностей указом №658/2019.

Справка: Туринок - владелец компании Ровенский домостроительный комбинат, которая занимается производством бетона и строительством зданий, совладелец Волыньферрометала (занимается сдачей в аренду недвижимости, а также торговлей металлоломом), Интертрейда (производство бетона), а также компании Вестпром (оптовая торговля древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием).

Напомним, ранее сообщалось, что а начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике.