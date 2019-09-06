«Закройте рот, говорю я», - депутат Ясинский повздорил с главой Николаевского облсовета Москаленко из-за управления комимущества

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко повздорила с депутатом облсовета Александром Ясинским из-за вопроса о создании управления коммунального имущества.

Ситуация возникла в пятницу, 6 сентября, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета.

Представляя свой проект решения, Виктория Москаленко отметила, что разницы между проектами, обсуждаемыми ранее нет, кроме одной – Николаевская ОГА должна будет предусмотреть финансирование для управления коммунального имущества. В ответ на это депутат Ясинский заявил, то проекты решения отличаются конкретно в разделе о создании отдельного юридического лица, идею чего поддерживает сам Ясинский.

— Тот проект решения, который был предложен Викторией Викторовной, я не знаю, когда он был придуман – вчера или позавчера, - это еще какая-то третья, пятая, десятая редакция или вариация этого проекта решения. Лично мое мнение – почему юридическое лицо в приоритете: задача областного совета – это создание максимально независимого органа, который не будет зависеть от настроения руководителя областного совета, кто бы это ни был – Виктория Викторовна или любой другой человек. Он не должен быть заложником подписания тех или иных договоров аренды, ждать момент настроения, когда он наступит... – сказал Ясинский.

Депутат отметил, что созыв сессии, по его мнению, также зависел от настроения Виктории Москаленко и добавил, что новое управление должно быть независимо от главы облсовета.

— Мы сейчас не говорим о персоналиях, мы не говорим о ком-то. Но он не должен зависеть от настроения другого человека, это очень важно. Таким образом мы просто не сможем никогда заключить тот или иной договор, - сказал Ясинский.

Виктория Москаленко, в свою очередь, перебила депутата и обвинила его во лжи – между ними завязалась перепалка.

Москаленко: Я могу ответить? Ясинский: Нет, я же вас не перебивал. Москаленко: Просто это полное вранье, зачем это слушать вообще. Ясинский: Так закройте уши и выйдите отсюда Москаленко: Вы перекручиваете факты... Ясинский: Послушайте, я говорю правду! И я всегда говорю правду, в отличие от вас. Закройте рот, говорю я. Когда я закончу, будете говорить вы.

Депутат отметил, что именно из-за настроения Москаленко была закрыта столовая в здании облсовета на первом этаже. Сама глава облсовета, в свою очередь, отметила, что новая столовая откроется 9 сентября. Что же касается создания управления, как отдельного юридического лица, Москаленко сообщила, что именно из-за этого вопроса рассмотрение проекта решения было так затянуто.

— Я предлагаю, чтоб не тормозить этот процесс, расширить в штате структуру и после этого понимать – если это отделение не будет иметь возможности работать со штатом, нам ничего не будет мешать создать юрлицо, но уже будут деньги и финансирование, - сказала Москаленко.

Депутат Ясинский назвал это «банальной спекуляцией» и добавил, что нет смысла, кому платить деньги. После непродолжительного обсуждения глава комиссии, депутат Юрий Кормышкин сообщил, что на сессию выносится вопрос о создании управления, а не чей-либо проект решения. После чего депутаты проголосовали за вынесения этого вопроса на заседания областного совета.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии в мае депутаты проголосовали за то, чтобы создать на базе областного совета управления коммунального имущества, после того, как руководство ОГА заявило о том, что передает управление в собственность облсовета. Вопрос начал обсуждаться, при этом стало ясно, что депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управление коммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков. Кроме того, четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета. Один из претендентов - Александр Ясинский.