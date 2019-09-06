Сенкевич назвал минус того, что главой Николаевской ОГА будет иногородний: «Он не будет ощущать, что родился здесь и хочет остаться»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич комментируя информацию о том, что в Офисе Президента Владимира Зеленского на должности главы Николаевской ОГА видят киевского налоговика Александра Стадника заявил, что горожанам будет все равно откуда человек, если он поставит себе реальные цели и будет их осуществлять.

Об этом он рассказал в комментарии журналистами, в пятницу, 6 сентября, после инспекции на Соборной площади.

Ранее сообщалось, что в начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике.

— С одной стороны это хорошо, с другой – плохо (что глава Николаевщины иногородний, - ПН). Плохо тем, что человек не будет ощущать, что он здесь родился и хочет остаться. А с другой стороны, у нас постоянно одним варяг, а другим кум. Некоторым встречается тот, который кум-брат-сват, а другим, тот, что варяг. Это и хорошо, и плохо, но все зависит от личности. Если это будет человек, который поставит себе реальные достижимые цели и будет их достигать, то для николаевцев будет все равно, откуда он приехал и, кто его родители, - прокомментировал мэр.

Напомним, что будущий глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник задекларировал несколько квартир, иномарок и почти миллион гривен наличными средствами.