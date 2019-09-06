Президент Зеленский произвел кадровые перестановки в составе СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел премьер-министра Алексея Гончарука, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и министра обороны Андрея Загороднюка в персональный состав Совет национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №665 от 6 сентября опубликован на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский утвердил в персональном составе СНБО главу Службы безопасности Украины Андрея Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Из состава СНБО выведены бывший глава СБУ Василий Грицак, экс-премьер Владимир Гройсман, бывший генпрокурор Юрий Луценко, экс-спикер Андрей Парубий, экс-министр юстиции Павел Петренко и экс-министр обороны Степан Полторак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним. ранее Зеленский уволил замглавы АП времен Порошенко и назначил Богдану нового заместителя.